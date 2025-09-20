Astrovault (AXV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00299314 $ 0.00299314 $ 0.00299314 24 timer lav $ 0.0030772 $ 0.0030772 $ 0.0030772 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00299314$ 0.00299314 $ 0.00299314 24 timer høy $ 0.0030772$ 0.0030772 $ 0.0030772 All Time High $ 0.179582$ 0.179582 $ 0.179582 Laveste pris $ 0.0029635$ 0.0029635 $ 0.0029635 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.69% Prisendring (7D) -21.90% Prisendring (7D) -21.90%

Astrovault (AXV) sanntidsprisen er $0.00299425. I løpet av de siste 24 timene har AXV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00299314 og et toppnivå på $ 0.0030772, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AXV er $ 0.179582, mens den rekordlave prisen er $ 0.0029635.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AXV endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.69% over 24 timer og -21.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Astrovault (AXV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 273.40K$ 273.40K $ 273.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 664.02K$ 664.02K $ 664.02K Opplagsforsyning 91.34M 91.34M 91.34M Total forsyning 221,845,682.015256 221,845,682.015256 221,845,682.015256

Nåværende markedsverdi på Astrovault er $ 273.40K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AXV er 91.34M, med en total tilgang på 221845682.015256. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 664.02K.