AstroTools (ASTRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.12$ 2.12 $ 2.12 Laveste pris $ 0.02687007$ 0.02687007 $ 0.02687007 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -2.44% Prisendring (7D) -2.44%

AstroTools (ASTRO) sanntidsprisen er $0.04163927. I løpet av de siste 24 timene har ASTRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASTRO er $ 2.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.02687007.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASTRO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AstroTools (ASTRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 82.58K$ 82.58K $ 82.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 208.20K$ 208.20K $ 208.20K Opplagsforsyning 1.98M 1.98M 1.98M Total forsyning 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AstroTools er $ 82.58K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASTRO er 1.98M, med en total tilgang på 5000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 208.20K.