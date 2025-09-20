AstroSwap (ASTRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.522928$ 0.522928 $ 0.522928 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +2.56% Prisendring (7D) +9.02% Prisendring (7D) +9.02%

AstroSwap (ASTRO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ASTRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASTRO er $ 0.522928, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASTRO endret seg med -- i løpet av den siste timen, +2.56% over 24 timer og +9.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AstroSwap (ASTRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.75K$ 5.75K $ 5.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 134.30K$ 134.30K $ 134.30K Opplagsforsyning 428.46M 428.46M 428.46M Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AstroSwap er $ 5.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASTRO er 428.46M, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 134.30K.