Astroport (ASTRO) Informasjon Astroport is a decentralized exchange for Terra 2.0 and Terra Classic that was built to improve pricing and trade efficiency. With the Terra community signaling strong support for Terra 2.0, the Astroport smart contract system was re-deployed on the new network and astroport.fi was upgraded to maintain compatibility with this new Astroport instance in addition to maintaining compatibility with Astroport on Terra Classic. Astroport empowers users to choose different pool types within a single AMM system. Anyone can onboard and trade tokens permissionless. Astroport brings outstanding improvements in the area of decentralized exchanges: 1. Support for multiple pool types 2. Advanced charting and analytics for liquidity providers as well as traders 3.Shared fee structure for liquidity provider and staker. ASTRO is the token on Terra 2.0, which (if staked for xASTRO) will be used to govern and receive fees from Astroport on Terra 2.0. Users can stake ASTRO to unlock fee sharing and governance powers over the protocol. 100 million ASTRO tokens will be distributed over the first year of Astroport’s launch on Terra 2.0. Offisiell nettside: https://astroport.fi/ Teknisk dokument: https://astroport.medium.com/astroport-litepaper-1fab783b77b5 Kjøp ASTRO nå!

Astroport (ASTRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Astroport (ASTRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Total forsyning: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Sirkulerende forsyning: $ 423.66M $ 423.66M $ 423.66M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.70M $ 4.70M $ 4.70M All-time high: $ 0.349783 $ 0.349783 $ 0.349783 All-Time Low: $ 0.00296441 $ 0.00296441 $ 0.00296441 Nåværende pris: $ 0.00427126 $ 0.00427126 $ 0.00427126 Lær mer om Astroport (ASTRO) pris

Astroport (ASTRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Astroport (ASTRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASTRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASTRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASTROs tokenomics, kan du utforske ASTRO tokenets livepris!

ASTRO prisforutsigelse Vil du vite hvor ASTRO kan være på vei? Vår ASTRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASTRO tokenets prisforutsigelse nå!

