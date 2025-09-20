Astroport (ASTRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00429376 $ 0.00429376 $ 0.00429376 24 timer lav $ 0.00467708 $ 0.00467708 $ 0.00467708 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00429376$ 0.00429376 $ 0.00429376 24 timer høy $ 0.00467708$ 0.00467708 $ 0.00467708 All Time High $ 0.349783$ 0.349783 $ 0.349783 Laveste pris $ 0.00296441$ 0.00296441 $ 0.00296441 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -6.24% Prisendring (7D) +16.35% Prisendring (7D) +16.35%

Astroport (ASTRO) sanntidsprisen er $0.00433927. I løpet av de siste 24 timene har ASTRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00429376 og et toppnivå på $ 0.00467708, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASTRO er $ 0.349783, mens den rekordlave prisen er $ 0.00296441.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASTRO endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -6.24% over 24 timer og +16.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Astroport (ASTRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M Opplagsforsyning 423.66M 423.66M 423.66M Total forsyning 1,099,999,998.0 1,099,999,998.0 1,099,999,998.0

Nåværende markedsverdi på Astroport er $ 1.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASTRO er 423.66M, med en total tilgang på 1099999998.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.77M.