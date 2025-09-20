Dagens Astrolescent livepris er 0.04680631 USD. Spor prisoppdateringer for ASTRL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASTRL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Astrolescent livepris er 0.04680631 USD. Spor prisoppdateringer for ASTRL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASTRL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ASTRL

ASTRL Prisinformasjon

ASTRL Offisiell nettside

ASTRL tokenomics

ASTRL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Astrolescent Logo

Astrolescent Pris (ASTRL)

Ikke oppført

1 ASTRL til USD livepris:

$0.04680631
$0.04680631$0.04680631
-1.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Astrolescent (ASTRL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:13:00 (UTC+8)

Astrolescent (ASTRL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04622956
$ 0.04622956$ 0.04622956
24 timer lav
$ 0.04861917
$ 0.04861917$ 0.04861917
24 timer høy

$ 0.04622956
$ 0.04622956$ 0.04622956

$ 0.04861917
$ 0.04861917$ 0.04861917

$ 0.137317
$ 0.137317$ 0.137317

$ 0.01194874
$ 0.01194874$ 0.01194874

--

-1.31%

-17.71%

-17.71%

Astrolescent (ASTRL) sanntidsprisen er $0.04680631. I løpet av de siste 24 timene har ASTRL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04622956 og et toppnivå på $ 0.04861917, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASTRL er $ 0.137317, mens den rekordlave prisen er $ 0.01194874.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASTRL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.31% over 24 timer og -17.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Astrolescent (ASTRL) Markedsinformasjon

$ 767.63K
$ 767.63K$ 767.63K

--
----

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

16.40M
16.40M 16.40M

36,000,000.0
36,000,000.0 36,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Astrolescent er $ 767.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASTRL er 16.40M, med en total tilgang på 36000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.69M.

Astrolescent (ASTRL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Astrolescent til USD ble $ -0.00062418798233185.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Astrolescent til USD ble $ +0.0288553880.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Astrolescent til USD ble $ -0.0061741080.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Astrolescent til USD ble $ -0.00452116016526822.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00062418798233185-1.31%
30 dager$ +0.0288553880+61.65%
60 dager$ -0.0061741080-13.19%
90 dager$ -0.00452116016526822-8.80%

Hva er Astrolescent (ASTRL)

Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Astrolescent (ASTRL) Ressurs

Offisiell nettside

Astrolescent Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Astrolescent (ASTRL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Astrolescent (ASTRL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Astrolescent.

Sjekk Astrolescentprisprognosen nå!

ASTRL til lokale valutaer

Astrolescent (ASTRL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Astrolescent (ASTRL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASTRL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Astrolescent (ASTRL)

Hvor mye er Astrolescent (ASTRL) verdt i dag?
Live ASTRL prisen i USD er 0.04680631 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASTRL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASTRL til USD er $ 0.04680631. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Astrolescent?
Markedsverdien for ASTRL er $ 767.63K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASTRL?
Den sirkulerende forsyningen av ASTRL er 16.40M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASTRL ?
ASTRL oppnådde en ATH-pris på 0.137317 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASTRL?
ASTRL så en ATL-pris på 0.01194874 USD.
Hva er handelsvolumet til ASTRL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASTRL er -- USD.
Vil ASTRL gå høyere i år?
ASTRL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASTRL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:13:00 (UTC+8)

Astrolescent (ASTRL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.