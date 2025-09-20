Astrolescent (ASTRL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04622956 $ 0.04861917
24 timer lav $ 0.04622956
24 timer høy $ 0.04861917
All Time High $ 0.137317
Laveste pris $ 0.01194874
Prisendring (1H) --
Prisendring (1D) -1.31%
Prisendring (7D) -17.71%

Astrolescent (ASTRL) sanntidsprisen er $0.04680631. I løpet av de siste 24 timene har ASTRL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04622956 og et toppnivå på $ 0.04861917, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASTRL er $ 0.137317, mens den rekordlave prisen er $ 0.01194874.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASTRL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.31% over 24 timer og -17.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Astrolescent (ASTRL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 767.63K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 1.69M
Opplagsforsyning 16.40M
Total forsyning 36,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Astrolescent er $ 767.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASTRL er 16.40M, med en total tilgang på 36000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.69M.