Astro Fuel (ASTRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -2.02% Prisendring (7D) -4.40% Prisendring (7D) -4.40%

Astro Fuel (ASTRO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ASTRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASTRO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASTRO endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -2.02% over 24 timer og -4.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Astro Fuel (ASTRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 66.54K$ 66.54K $ 66.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 66.54K$ 66.54K $ 66.54K Opplagsforsyning 42.00B 42.00B 42.00B Total forsyning 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0 42,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Astro Fuel er $ 66.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASTRO er 42.00B, med en total tilgang på 42000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 66.54K.