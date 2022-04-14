Astrafer (ASTRAFER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Astrafer (ASTRAFER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Astrafer (ASTRAFER) Informasjon Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain! Offisiell nettside: https://phantomgalaxies.com/ Kjøp ASTRAFER nå!

Astrafer (ASTRAFER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Astrafer (ASTRAFER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Total forsyning: $ 888.08M $ 888.08M $ 888.08M Sirkulerende forsyning: $ 323.40M $ 323.40M $ 323.40M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M All-time high: $ 4.88 $ 4.88 $ 4.88 All-Time Low: $ 0.0071123 $ 0.0071123 $ 0.0071123 Nåværende pris: $ 0.00751722 $ 0.00751722 $ 0.00751722 Lær mer om Astrafer (ASTRAFER) pris

Astrafer (ASTRAFER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Astrafer (ASTRAFER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASTRAFER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASTRAFER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASTRAFERs tokenomics, kan du utforske ASTRAFER tokenets livepris!

ASTRAFER prisforutsigelse Vil du vite hvor ASTRAFER kan være på vei? Vår ASTRAFER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

