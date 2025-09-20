Astrafer (ASTRAFER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 4.88$ 4.88 $ 4.88 Laveste pris $ 0.0071123$ 0.0071123 $ 0.0071123 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Astrafer (ASTRAFER) sanntidsprisen er $0.00751722. I løpet av de siste 24 timene har ASTRAFER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASTRAFER er $ 4.88, mens den rekordlave prisen er $ 0.0071123.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASTRAFER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Astrafer (ASTRAFER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M Opplagsforsyning 323.40M 323.40M 323.40M Total forsyning 888,077,888.0 888,077,888.0 888,077,888.0

Nåværende markedsverdi på Astrafer er $ 2.43M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASTRAFER er 323.40M, med en total tilgang på 888077888.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.68M.