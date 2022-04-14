Astra DAO (ASTRADAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Astra DAO (ASTRADAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Astra DAO (ASTRADAO) Informasjon What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury. What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants. History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans. What can your token be used for? *Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking Offisiell nettside: https://astradao.org Kjøp ASTRADAO nå!

Astra DAO (ASTRADAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Astra DAO (ASTRADAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.05K $ 59.05K $ 59.05K Total forsyning: $ 94.00T $ 94.00T $ 94.00T Sirkulerende forsyning: $ 94.00T $ 94.00T $ 94.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 59.05K $ 59.05K $ 59.05K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Astra DAO (ASTRADAO) pris

Astra DAO (ASTRADAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Astra DAO (ASTRADAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASTRADAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASTRADAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASTRADAOs tokenomics, kan du utforske ASTRADAO tokenets livepris!

