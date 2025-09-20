Astra DAO (ASTRADAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) +8.96% Prisendring (7D) -41.89%

Astra DAO (ASTRADAO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ASTRADAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASTRADAO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASTRADAO endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, +8.96% over 24 timer og -41.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Astra DAO (ASTRADAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 47.98K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 47.98K Opplagsforsyning 94.00T Total forsyning 94,000,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Astra DAO er $ 47.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASTRADAO er 94.00T, med en total tilgang på 94000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.98K.