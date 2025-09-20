Astra DAO Pris (ASTRADAO)
Astra DAO (ASTRADAO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ASTRADAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASTRADAO er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASTRADAO endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, +8.96% over 24 timer og -41.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Astra DAO er $ 47.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASTRADAO er 94.00T, med en total tilgang på 94000000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 47.98K.
I løpet av i dag er prisendringen på Astra DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Astra DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Astra DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Astra DAO til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|+8.96%
|30 dager
|$ 0
|-76.39%
|60 dager
|$ 0
|-22.49%
|90 dager
|$ 0
|--
What is the project about? Astra DAO is a decentralized and non-custodial automated crypto asset allocator built on Ethereum. Astra DAO provides convenient and practical access to crypto-oriented investment strategies. Astra DAO’s use case includes providing various investment products/indices, participation units marketplace, user staking, harvesting investment strategies profits, zero-fees user participation model, and an improvement culture using the DAO-managed Treasury. What makes your project unique? Researching and identifying profitable crypto assets is difficult for investors due to a lack of time and resources. And also, building a diversified crypto portfolio is complicated and expensive for investors. We are solving this by providing a decentralized index platform that encourages sustainable returns through active participation, governance, and management of value aggregation to all participants. History of your project. Launched VI - August 2022 with the following: ●Adding new custom products by users (creators) ●Staking score ●Adding human-managed products (investment managers) ●Exit fees progressive reduction mechanism ●Staking and Lockup vault ●Staking cooldown period ●iTokens staking ●Liquidity mining and Rewards system ●Loyalty appreciation (ranks + unlockable benefits) paired with staking score ●Governance forum ●Audit Launched V2 - May 2023 with the following: Chainanalysis KYT address blocking of wallets ● Gasless Voting ● Fix Stake and Restake functionality issue ● Reductio What’s next for your project? Ensuring we implement our user acquisition and marketing plans. What can your token be used for? *Utilities Access *Mean of Reward *Development fund *Treasury Reserve *Voting and Voting Power *Staking
