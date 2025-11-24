Aston Martin Cognizant Fan Token pris i dag

Sanntids Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) pris i dag er $ 0.104476, med en 0.44% endring de siste 24 timene. Nåværende AM til USD konverteringssats er $ 0.104476 per AM.

Aston Martin Cognizant Fan Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 290,005, med en sirkulerende forsyning på 2.77M AM. I løpet av de siste 24 timene AM har den blitt handlet mellom $ 0.098434(laveste) og $ 0.109589 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 12.06, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har AM beveget seg -1.32% i løpet av den siste timen og -16.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 290.01K$ 290.01K $ 290.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M Opplagsforsyning 2.77M 2.77M 2.77M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

