Astheria (HERIA) Informasjon The only Memecoin on the Solana that interacts directly with Elon Musk: $HERIA Website: astheria.org – check it out to see our social media links and Elon’s responses. Our bot is fully operational, and as more replies and likes come in from Elon, the buzz around us will only grow. This is a first-of-its-kind project, and our ambitions are massive. With the right mcap and volume, we’ll leverage our connections for a Binance listing. Don’t miss out on this moonshot! Offisiell nettside: https://astheria.org/ Kjøp HERIA nå!

Astheria (HERIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Astheria (HERIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.44K $ 26.44K $ 26.44K Total forsyning: $ 990.82M $ 990.82M $ 990.82M Sirkulerende forsyning: $ 990.82M $ 990.82M $ 990.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 26.44K $ 26.44K $ 26.44K All-time high: $ 0.0079854 $ 0.0079854 $ 0.0079854 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Astheria (HERIA) pris

Astheria (HERIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Astheria (HERIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HERIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HERIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HERIAs tokenomics, kan du utforske HERIA tokenets livepris!

