Astheria (HERIA) Live prisdiagram
Astheria (HERIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

Astheria (HERIA) sanntidsprisen er $0.00002751. I løpet av de siste 24 timene har HERIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002705 og et toppnivå på $ 0.00002816, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HERIA er $ 0.0079854, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000197.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HERIA endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -1.74% over 24 timer og -1.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Astheria (HERIA) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Astheria er $ 27.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HERIA er 990.82M, med en total tilgang på 990822410.890947. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.26K.

Astheria (HERIA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Astheria til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Astheria til USD ble $ +0.0000085122.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Astheria til USD ble $ -0.0000094467.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Astheria til USD ble $ -0.00001247426452610553.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.74%
30 dager$ +0.0000085122+30.94%
60 dager$ -0.0000094467-34.33%
90 dager$ -0.00001247426452610553-31.19%

Hva er Astheria (HERIA)

The only Memecoin on the Solana that interacts directly with Elon Musk: $HERIA Website: astheria.org – check it out to see our social media links and Elon’s responses. Our bot is fully operational, and as more replies and likes come in from Elon, the buzz around us will only grow. This is a first-of-its-kind project, and our ambitions are massive. With the right mcap and volume, we’ll leverage our connections for a Binance listing. Don’t miss out on this moonshot!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Astheria (HERIA) Ressurs

Offisiell nettside

Astheria Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Astheria (HERIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Astheria (HERIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Astheria.

Sjekk Astheriaprisprognosen nå!

HERIA til lokale valutaer

Astheria (HERIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Astheria (HERIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HERIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Astheria (HERIA)

Hvor mye er Astheria (HERIA) verdt i dag?
Live HERIA prisen i USD er 0.00002751 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HERIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HERIA til USD er $ 0.00002751. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Astheria?
Markedsverdien for HERIA er $ 27.26K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HERIA?
Den sirkulerende forsyningen av HERIA er 990.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHERIA ?
HERIA oppnådde en ATH-pris på 0.0079854 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HERIA?
HERIA så en ATL-pris på 0.0000197 USD.
Hva er handelsvolumet til HERIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HERIA er -- USD.
Vil HERIA gå høyere i år?
HERIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HERIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
