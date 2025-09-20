Astheria (HERIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002705 $ 0.00002705 $ 0.00002705 24 timer lav $ 0.00002816 $ 0.00002816 $ 0.00002816 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002705$ 0.00002705 $ 0.00002705 24 timer høy $ 0.00002816$ 0.00002816 $ 0.00002816 All Time High $ 0.0079854$ 0.0079854 $ 0.0079854 Laveste pris $ 0.0000197$ 0.0000197 $ 0.0000197 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -1.74% Prisendring (7D) -1.19% Prisendring (7D) -1.19%

Astheria (HERIA) sanntidsprisen er $0.00002751. I løpet av de siste 24 timene har HERIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002705 og et toppnivå på $ 0.00002816, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HERIA er $ 0.0079854, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000197.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HERIA endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -1.74% over 24 timer og -1.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Astheria (HERIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.26K$ 27.26K $ 27.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.26K$ 27.26K $ 27.26K Opplagsforsyning 990.82M 990.82M 990.82M Total forsyning 990,822,410.890947 990,822,410.890947 990,822,410.890947

Nåværende markedsverdi på Astheria er $ 27.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HERIA er 990.82M, med en total tilgang på 990822410.890947. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.26K.