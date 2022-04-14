Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Aster Staked USDF (ASUSDF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Aster Staked USDF (ASUSDF) Informasjon

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first.

asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.

Offisiell nettside:
https://www.asterdex.com/en/earn
Teknisk dokument:
https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf

Aster Staked USDF (ASUSDF) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aster Staked USDF (ASUSDF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 24.81M

Total forsyning:
$ 23.98M

Sirkulerende forsyning:
$ 23.93M

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 24.87M

All-time high:
$ 1.044

All-Time Low:
$ 0.990153

Nåværende pris:
$ 1.037
$ 1.037

Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Aster Staked USDF (ASUSDF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ASUSDF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ASUSDF tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ASUSDFs tokenomics, kan du utforske ASUSDF tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.