Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aster Staked USDF (ASUSDF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aster Staked USDF (ASUSDF) Informasjon Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop. Offisiell nettside: https://www.asterdex.com/en/earn Teknisk dokument: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf Kjøp ASUSDF nå!

Aster Staked USDF (ASUSDF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aster Staked USDF (ASUSDF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.81M $ 24.81M $ 24.81M Total forsyning: $ 23.98M $ 23.98M $ 23.98M Sirkulerende forsyning: $ 23.93M $ 23.93M $ 23.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.87M $ 24.87M $ 24.87M All-time high: $ 1.044 $ 1.044 $ 1.044 All-Time Low: $ 0.990153 $ 0.990153 $ 0.990153 Nåværende pris: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Lær mer om Aster Staked USDF (ASUSDF) pris

Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aster Staked USDF (ASUSDF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASUSDF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASUSDF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASUSDFs tokenomics, kan du utforske ASUSDF tokenets livepris!

