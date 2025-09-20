Aster Staked USDF (ASUSDF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 24 timer lav $ 1.041 $ 1.041 $ 1.041 24 timer høy 24 timer lav $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 24 timer høy $ 1.041$ 1.041 $ 1.041 All Time High $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Laveste pris $ 0.990153$ 0.990153 $ 0.990153 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) +0.17% Prisendring (7D) +0.20% Prisendring (7D) +0.20%

Aster Staked USDF (ASUSDF) sanntidsprisen er $1.039. I løpet av de siste 24 timene har ASUSDF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.036 og et toppnivå på $ 1.041, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASUSDF er $ 1.044, mens den rekordlave prisen er $ 0.990153.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASUSDF endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +0.17% over 24 timer og +0.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aster Staked USDF (ASUSDF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.03M$ 19.03M $ 19.03M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.02M$ 19.02M $ 19.02M Opplagsforsyning 18.31M 18.31M 18.31M Total forsyning 18,304,651.17836234 18,304,651.17836234 18,304,651.17836234

Nåværende markedsverdi på Aster Staked USDF er $ 19.03M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASUSDF er 18.31M, med en total tilgang på 18304651.17836234. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.02M.