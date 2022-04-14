Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aster Staked CAKE (ASCAKE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Informasjon Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield. Offisiell nettside: https://www.asterdex.com/en/earn Teknisk dokument: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aster Staked CAKE (ASCAKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 346.65K $ 346.65K $ 346.65K Total forsyning: $ 117.88K $ 117.88K $ 117.88K Sirkulerende forsyning: $ 117.88K $ 117.88K $ 117.88K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 346.64K $ 346.64K $ 346.64K All-time high: $ 3.41 $ 3.41 $ 3.41 All-Time Low: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Nåværende pris: $ 2.93 $ 2.93 $ 2.93 Lær mer om Aster Staked CAKE (ASCAKE) pris

Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aster Staked CAKE (ASCAKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASCAKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASCAKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASCAKEs tokenomics, kan du utforske ASCAKE tokenets livepris!

ASCAKE prisforutsigelse Vil du vite hvor ASCAKE kan være på vei? Vår ASCAKE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

