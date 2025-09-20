Aster Staked CAKE Pris (ASCAKE)
0.00%
+0.15%
+3.23%
+3.23%
Aster Staked CAKE (ASCAKE) sanntidsprisen er $2.78. I løpet av de siste 24 timene har ASCAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.74 og et toppnivå på $ 2.83, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASCAKE er $ 3.41, mens den rekordlave prisen er $ 1.25.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASCAKE endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og +3.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Aster Staked CAKE er $ 328.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASCAKE er 118.11K, med en total tilgang på 118114.2883264465. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 328.75K.
I løpet av i dag er prisendringen på Aster Staked CAKE til USD ble $ +0.00419546.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Aster Staked CAKE til USD ble $ +0.1404856320.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Aster Staked CAKE til USD ble $ -0.0617635380.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Aster Staked CAKE til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.00419546
|+0.15%
|30 dager
|$ +0.1404856320
|+5.05%
|60 dager
|$ -0.0617635380
|-2.22%
|90 dager
|$ 0
|--
Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil Aster Staked CAKE (ASCAKE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aster Staked CAKE (ASCAKE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aster Staked CAKE.
Sjekk Aster Staked CAKEprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak Aster Staked CAKE (ASCAKE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASCAKE tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.