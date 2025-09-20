Aster Staked CAKE (ASCAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 24 timer lav $ 2.83 $ 2.83 $ 2.83 24 timer høy 24 timer lav $ 2.74$ 2.74 $ 2.74 24 timer høy $ 2.83$ 2.83 $ 2.83 All Time High $ 3.41$ 3.41 $ 3.41 Laveste pris $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) +0.15% Prisendring (7D) +3.23% Prisendring (7D) +3.23%

Aster Staked CAKE (ASCAKE) sanntidsprisen er $2.78. I løpet av de siste 24 timene har ASCAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.74 og et toppnivå på $ 2.83, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASCAKE er $ 3.41, mens den rekordlave prisen er $ 1.25.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASCAKE endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, +0.15% over 24 timer og +3.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 328.75K$ 328.75K $ 328.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 328.75K$ 328.75K $ 328.75K Opplagsforsyning 118.11K 118.11K 118.11K Total forsyning 118,114.2883264465 118,114.2883264465 118,114.2883264465

Nåværende markedsverdi på Aster Staked CAKE er $ 328.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASCAKE er 118.11K, med en total tilgang på 118114.2883264465. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 328.75K.