Aster Staked BNB (ASBNB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aster Staked BNB (ASBNB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aster Staked BNB (ASBNB) Informasjon Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops. Offisiell nettside: https://www.asterdex.com/en/earn Teknisk dokument: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asbnb Kjøp ASBNB nå!

Aster Staked BNB (ASBNB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aster Staked BNB (ASBNB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 309.89M $ 309.89M $ 309.89M Total forsyning: $ 283.50K $ 283.50K $ 283.50K Sirkulerende forsyning: $ 283.43K $ 283.43K $ 283.43K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 309.89M $ 309.89M $ 309.89M All-time high: $ 1,138.37 $ 1,138.37 $ 1,138.37 All-Time Low: $ 326.84 $ 326.84 $ 326.84 Nåværende pris: $ 1,093.66 $ 1,093.66 $ 1,093.66 Lær mer om Aster Staked BNB (ASBNB) pris

Aster Staked BNB (ASBNB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aster Staked BNB (ASBNB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASBNB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASBNB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASBNBs tokenomics, kan du utforske ASBNB tokenets livepris!

