Aster Staked BNB (ASBNB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1,028.75 $ 1,028.75 $ 1,028.75 24 timer lav $ 1,055.76 $ 1,055.76 $ 1,055.76 24 timer høy 24 timer lav $ 1,028.75$ 1,028.75 $ 1,028.75 24 timer høy $ 1,055.76$ 1,055.76 $ 1,055.76 All Time High $ 1,058.95$ 1,058.95 $ 1,058.95 Laveste pris $ 326.84$ 326.84 $ 326.84 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +0.35% Prisendring (7D) +7.05% Prisendring (7D) +7.05%

Aster Staked BNB (ASBNB) sanntidsprisen er $1,043.62. I løpet av de siste 24 timene har ASBNB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1,028.75 og et toppnivå på $ 1,055.76, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASBNB er $ 1,058.95, mens den rekordlave prisen er $ 326.84.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASBNB endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.35% over 24 timer og +7.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aster Staked BNB (ASBNB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 283.33M$ 283.33M $ 283.33M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 283.33M$ 283.33M $ 283.33M Opplagsforsyning 271.80K 271.80K 271.80K Total forsyning 271,793.6292620863 271,793.6292620863 271,793.6292620863

Nåværende markedsverdi på Aster Staked BNB er $ 283.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASBNB er 271.80K, med en total tilgang på 271793.6292620863. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 283.33M.