Dagens Aster Staked BNB livepris er 1,043.62 USD. Spor prisoppdateringer for ASBNB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASBNB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$1,043.62
+0.20%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Aster Staked BNB (ASBNB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:51:27 (UTC+8)

Aster Staked BNB (ASBNB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1,028.75
24 timer lav
$ 1,055.76
24 timer høy

$ 1,028.75
$ 1,055.76
$ 1,058.95
$ 326.84
-0.02%

+0.35%

+7.05%

+7.05%

Aster Staked BNB (ASBNB) sanntidsprisen er $1,043.62. I løpet av de siste 24 timene har ASBNB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1,028.75 og et toppnivå på $ 1,055.76, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASBNB er $ 1,058.95, mens den rekordlave prisen er $ 326.84.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASBNB endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.35% over 24 timer og +7.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aster Staked BNB (ASBNB) Markedsinformasjon

$ 283.33M
--
$ 283.33M
271.80K
271,793.6292620863
Nåværende markedsverdi på Aster Staked BNB er $ 283.33M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASBNB er 271.80K, med en total tilgang på 271793.6292620863. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 283.33M.

Aster Staked BNB (ASBNB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Aster Staked BNB til USD ble $ +3.61.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Aster Staked BNB til USD ble $ +138.9247115220.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Aster Staked BNB til USD ble $ +302.8284677440.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Aster Staked BNB til USD ble $ +378.4939280769556.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +3.61+0.35%
30 dager$ +138.9247115220+13.31%
60 dager$ +302.8284677440+29.02%
90 dager$ +378.4939280769556+56.91%

Hva er Aster Staked BNB (ASBNB)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Aster Staked BNB (ASBNB) Ressurs

Aster Staked BNB Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aster Staked BNB (ASBNB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aster Staked BNB (ASBNB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aster Staked BNB.

Sjekk Aster Staked BNBprisprognosen nå!

ASBNB til lokale valutaer

Aster Staked BNB (ASBNB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aster Staked BNB (ASBNB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASBNB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Aster Staked BNB (ASBNB)

Hvor mye er Aster Staked BNB (ASBNB) verdt i dag?
Live ASBNB prisen i USD er 1,043.62 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASBNB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASBNB til USD er $ 1,043.62. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aster Staked BNB?
Markedsverdien for ASBNB er $ 283.33M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASBNB?
Den sirkulerende forsyningen av ASBNB er 271.80K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASBNB ?
ASBNB oppnådde en ATH-pris på 1,058.95 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASBNB?
ASBNB så en ATL-pris på 326.84 USD.
Hva er handelsvolumet til ASBNB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASBNB er -- USD.
Vil ASBNB gå høyere i år?
ASBNB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASBNB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:51:27 (UTC+8)

