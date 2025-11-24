Assteroid pris i dag

Sanntids Assteroid (ASSTEROID) pris i dag er $ 0.00072848, med en 4.42% endring de siste 24 timene. Nåværende ASSTEROID til USD konverteringssats er $ 0.00072848 per ASSTEROID.

Assteroid rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 72,848, med en sirkulerende forsyning på 100.00M ASSTEROID. I løpet av de siste 24 timene ASSTEROID har den blitt handlet mellom $ 0.00071696(laveste) og $ 0.00084457 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00437272, mens tidenes laveste notering var $ 0.00056951.

Kortsiktig har ASSTEROID beveget seg +0.03% i løpet av den siste timen og -24.18% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Assteroid (ASSTEROID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 72.85K$ 72.85K $ 72.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 72.85K$ 72.85K $ 72.85K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

