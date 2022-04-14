Assimilate (SIM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Assimilate (SIM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Assimilate (SIM) Informasjon SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration. Offisiell nettside: https://assimilate.cc Kjøp SIM nå!

Assimilate (SIM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Assimilate (SIM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 63.05K $ 63.05K $ 63.05K Total forsyning: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Sirkulerende forsyning: $ 80.89M $ 80.89M $ 80.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69.28K $ 69.28K $ 69.28K All-time high: $ 0.085241 $ 0.085241 $ 0.085241 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00077941 $ 0.00077941 $ 0.00077941 Lær mer om Assimilate (SIM) pris

Assimilate (SIM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Assimilate (SIM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SIM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SIM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SIMs tokenomics, kan du utforske SIM tokenets livepris!

SIM prisforutsigelse Vil du vite hvor SIM kan være på vei? Vår SIM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SIM tokenets prisforutsigelse nå!

