Assimilate (SIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.085241$ 0.085241 $ 0.085241 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.88% Prisendring (1D) +9.44% Prisendring (7D) -21.39% Prisendring (7D) -21.39%

Assimilate (SIM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har SIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SIM er $ 0.085241, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SIM endret seg med -0.88% i løpet av den siste timen, +9.44% over 24 timer og -21.39% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Assimilate (SIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.60K$ 73.60K $ 73.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 80.88K$ 80.88K $ 80.88K Opplagsforsyning 80.89M 80.89M 80.89M Total forsyning 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

Nåværende markedsverdi på Assimilate er $ 73.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SIM er 80.89M, med en total tilgang på 88888888.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 80.88K.