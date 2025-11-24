AssetMantle pris i dag

Sanntids AssetMantle (MNTL) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MNTL til USD konverteringssats er -- per MNTL.

AssetMantle rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 192,860, med en sirkulerende forsyning på 2.31B MNTL. I løpet av de siste 24 timene MNTL har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.831444, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MNTL beveget seg -- i løpet av den siste timen og -7.22% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

AssetMantle (MNTL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 192.86K$ 192.86K $ 192.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 193.73K$ 193.73K $ 193.73K Opplagsforsyning 2.31B 2.31B 2.31B Total forsyning 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571

Nåværende markedsverdi på AssetMantle er $ 192.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MNTL er 2.31B, med en total tilgang på 2319003164.752571. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 193.73K.