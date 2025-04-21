AskTianAI (TIAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AskTianAI (TIAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AskTianAI (TIAN) Informasjon AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps. Offisiell nettside: https://asktian.com/ Teknisk dokument: https://www.asktian.com/whitepaper Kjøp TIAN nå!

AskTianAI (TIAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AskTianAI (TIAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 229.12K $ 229.12K $ 229.12K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 539.82M $ 539.82M $ 539.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 424.43K $ 424.43K $ 424.43K All-time high: $ 0.00179474 $ 0.00179474 $ 0.00179474 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00038076 $ 0.00038076 $ 0.00038076 Lær mer om AskTianAI (TIAN) pris

AskTianAI (TIAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AskTianAI (TIAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TIAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TIAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TIANs tokenomics, kan du utforske TIAN tokenets livepris!

TIAN prisforutsigelse Vil du vite hvor TIAN kan være på vei? Vår TIAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TIAN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!