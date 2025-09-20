AskTianAI (TIAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00179474$ 0.00179474 $ 0.00179474 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -4.49% Prisendring (7D) -5.60% Prisendring (7D) -5.60%

AskTianAI (TIAN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har TIAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TIAN er $ 0.00179474, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TIAN endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -4.49% over 24 timer og -5.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AskTianAI (TIAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 235.94K$ 235.94K $ 235.94K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 437.08K$ 437.08K $ 437.08K Opplagsforsyning 539.82M 539.82M 539.82M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på AskTianAI er $ 235.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TIAN er 539.82M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 437.08K.