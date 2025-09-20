AskJimmy (ASKJ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02828179$ 0.02828179 $ 0.02828179 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.34% Prisendring (1D) -3.16% Prisendring (7D) -10.98% Prisendring (7D) -10.98%

AskJimmy (ASKJ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har ASKJ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASKJ er $ 0.02828179, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASKJ endret seg med +2.34% i løpet av den siste timen, -3.16% over 24 timer og -10.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AskJimmy (ASKJ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 426.44K$ 426.44K $ 426.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 958.84K$ 958.84K $ 958.84K Opplagsforsyning 444.75M 444.75M 444.75M Total forsyning 999,994,012.0062273 999,994,012.0062273 999,994,012.0062273

Nåværende markedsverdi på AskJimmy er $ 426.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASKJ er 444.75M, med en total tilgang på 999994012.0062273. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 958.84K.