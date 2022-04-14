Asia Coin (ASIA) tokenomics
Asia Coin (ASIA) Informasjon
Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID.
Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA
Asia Coin (ASIA) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Asia Coin (ASIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Asia Coin (ASIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Asia Coin (ASIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet ASIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange ASIA tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår ASIAs tokenomics, kan du utforske ASIA tokenets livepris!
ASIA prisforutsigelse
Vil du vite hvor ASIA kan være på vei? Vår ASIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.