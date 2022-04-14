Asia Coin (ASIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Asia Coin (ASIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Asia Coin (ASIA) Informasjon Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA Offisiell nettside: https://www.asiax.live Kjøp ASIA nå!

Asia Coin (ASIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Asia Coin (ASIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.89M $ 4.89M $ 4.89M All-time high: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 All-Time Low: $ 0.03091888 $ 0.03091888 $ 0.03091888 Nåværende pris: $ 0.04888832 $ 0.04888832 $ 0.04888832 Lær mer om Asia Coin (ASIA) pris

Asia Coin (ASIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Asia Coin (ASIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASIAs tokenomics, kan du utforske ASIA tokenets livepris!

ASIA prisforutsigelse Vil du vite hvor ASIA kan være på vei? Vår ASIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASIA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!