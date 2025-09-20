Dagens Asia Coin livepris er 0.04891958 USD. Spor prisoppdateringer for ASIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Asia Coin livepris er 0.04891958 USD. Spor prisoppdateringer for ASIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Asia Coin (ASIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:54:39 (UTC+8)

Asia Coin (ASIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04886127
$ 0.04886127$ 0.04886127
24 timer lav
$ 0.0491967
$ 0.0491967$ 0.0491967
24 timer høy

$ 0.04886127
$ 0.04886127$ 0.04886127

$ 0.0491967
$ 0.0491967$ 0.0491967

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 0.03091888
$ 0.03091888$ 0.03091888

-0.09%

+0.11%

-1.16%

-1.16%

Asia Coin (ASIA) sanntidsprisen er $0.04891958. I løpet av de siste 24 timene har ASIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04886127 og et toppnivå på $ 0.0491967, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASIA er $ 1.32, mens den rekordlave prisen er $ 0.03091888.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASIA endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og -1.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Asia Coin (ASIA) Markedsinformasjon

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

--
----

$ 4.89M
$ 4.89M$ 4.89M

50.00M
50.00M 50.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Asia Coin er $ 2.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASIA er 50.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.89M.

Asia Coin (ASIA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Asia Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Asia Coin til USD ble $ +0.0014625046.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Asia Coin til USD ble $ -0.0037307686.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Asia Coin til USD ble $ -0.00381312188135165.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.11%
30 dager$ +0.0014625046+2.99%
60 dager$ -0.0037307686-7.62%
90 dager$ -0.00381312188135165-7.23%

Hva er Asia Coin (ASIA)

Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Asia Coin (ASIA) Ressurs

Offisiell nettside

Asia Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Asia Coin (ASIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Asia Coin (ASIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Asia Coin.

Sjekk Asia Coinprisprognosen nå!

ASIA til lokale valutaer

Asia Coin (ASIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Asia Coin (ASIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Asia Coin (ASIA)

Hvor mye er Asia Coin (ASIA) verdt i dag?
Live ASIA prisen i USD er 0.04891958 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASIA til USD er $ 0.04891958. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Asia Coin?
Markedsverdien for ASIA er $ 2.45M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASIA?
Den sirkulerende forsyningen av ASIA er 50.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASIA ?
ASIA oppnådde en ATH-pris på 1.32 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASIA?
ASIA så en ATL-pris på 0.03091888 USD.
Hva er handelsvolumet til ASIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASIA er -- USD.
Vil ASIA gå høyere i år?
ASIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:54:39 (UTC+8)

Asia Coin (ASIA) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.