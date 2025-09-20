Asia Coin (ASIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.04886127 24 timer høy $ 0.0491967 All Time High $ 1.32 Laveste pris $ 0.03091888 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) +0.11% Prisendring (7D) -1.16%

Asia Coin (ASIA) sanntidsprisen er $0.04891958. I løpet av de siste 24 timene har ASIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04886127 og et toppnivå på $ 0.0491967, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASIA er $ 1.32, mens den rekordlave prisen er $ 0.03091888.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASIA endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +0.11% over 24 timer og -1.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Asia Coin (ASIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.45M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.89M Opplagsforsyning 50.00M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Asia Coin er $ 2.45M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASIA er 50.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.89M.