ASCIA (ASCIA) Informasjon Ascia AI is a platform that makes it simple and enjoyable to create ASCII art. Designed for artists, crypto project creators, or business owners who want to make their ideas a reality. The platform offers tools to create unique ASCII images, build videos, and launch tokens using the official solana agent kit. With the simple tools and endless creative possibilities, it allows creators to create exactly what they want in ASCII form. Offisiell nettside: https://ascia.ai/ Teknisk dokument: https://docs.ascia.ai/ Kjøp ASCIA nå!

ASCIA (ASCIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ASCIA (ASCIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.43K $ 9.43K $ 9.43K Total forsyning: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M Sirkulerende forsyning: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.43K $ 9.43K $ 9.43K All-time high: $ 0.00018495 $ 0.00018495 $ 0.00018495 All-Time Low: $ 0.00000555 $ 0.00000555 $ 0.00000555 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om ASCIA (ASCIA) pris

ASCIA (ASCIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ASCIA (ASCIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ASCIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ASCIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ASCIAs tokenomics, kan du utforske ASCIA tokenets livepris!

ASCIA prisforutsigelse Vil du vite hvor ASCIA kan være på vei? Vår ASCIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ASCIA tokenets prisforutsigelse nå!

