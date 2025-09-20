ASCIA (ASCIA) Prisinformasjon (USD)

ASCIA (ASCIA) sanntidsprisen er $0.00001075. I løpet av de siste 24 timene har ASCIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASCIA er $ 0.00018495, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000555.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASCIA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +15.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ASCIA (ASCIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.74K$ 10.74K $ 10.74K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.74K$ 10.74K $ 10.74K Opplagsforsyning 998.94M 998.94M 998.94M Total forsyning 998,944,062.14085 998,944,062.14085 998,944,062.14085

Nåværende markedsverdi på ASCIA er $ 10.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASCIA er 998.94M, med en total tilgang på 998944062.14085. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.74K.