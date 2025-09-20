Dagens ASCIA livepris er 0.00001075 USD. Spor prisoppdateringer for ASCIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASCIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ASCIA livepris er 0.00001075 USD. Spor prisoppdateringer for ASCIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASCIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om ASCIA

ASCIA Prisinformasjon

ASCIA teknisk dokument

ASCIA Offisiell nettside

ASCIA tokenomics

ASCIA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ASCIA Logo

ASCIA Pris (ASCIA)

Ikke oppført

1 ASCIA til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
ASCIA (ASCIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:14:47 (UTC+8)

ASCIA (ASCIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00018495
$ 0.00018495$ 0.00018495

$ 0.00000555
$ 0.00000555$ 0.00000555

--

--

+15.73%

+15.73%

ASCIA (ASCIA) sanntidsprisen er $0.00001075. I løpet av de siste 24 timene har ASCIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASCIA er $ 0.00018495, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000555.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASCIA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +15.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ASCIA (ASCIA) Markedsinformasjon

$ 10.74K
$ 10.74K$ 10.74K

--
----

$ 10.74K
$ 10.74K$ 10.74K

998.94M
998.94M 998.94M

998,944,062.14085
998,944,062.14085 998,944,062.14085

Nåværende markedsverdi på ASCIA er $ 10.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASCIA er 998.94M, med en total tilgang på 998944062.14085. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.74K.

ASCIA (ASCIA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ASCIA til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ASCIA til USD ble $ +0.0000042910.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ASCIA til USD ble $ +0.0000027307.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ASCIA til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000042910+39.92%
60 dager$ +0.0000027307+25.40%
90 dager$ 0--

Hva er ASCIA (ASCIA)

Ascia AI is a platform that makes it simple and enjoyable to create ASCII art. Designed for artists, crypto project creators, or business owners who want to make their ideas a reality. The platform offers tools to create unique ASCII images, build videos, and launch tokens using the official solana agent kit. With the simple tools and endless creative possibilities, it allows creators to create exactly what they want in ASCII form.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ASCIA (ASCIA) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

ASCIA Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ASCIA (ASCIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ASCIA (ASCIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ASCIA.

Sjekk ASCIAprisprognosen nå!

ASCIA til lokale valutaer

ASCIA (ASCIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ASCIA (ASCIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASCIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ASCIA (ASCIA)

Hvor mye er ASCIA (ASCIA) verdt i dag?
Live ASCIA prisen i USD er 0.00001075 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASCIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASCIA til USD er $ 0.00001075. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ASCIA?
Markedsverdien for ASCIA er $ 10.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASCIA?
Den sirkulerende forsyningen av ASCIA er 998.94M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASCIA ?
ASCIA oppnådde en ATH-pris på 0.00018495 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASCIA?
ASCIA så en ATL-pris på 0.00000555 USD.
Hva er handelsvolumet til ASCIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASCIA er -- USD.
Vil ASCIA gå høyere i år?
ASCIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASCIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:14:47 (UTC+8)

ASCIA (ASCIA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.