AS Roma Fan Token (ASR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 24 timer lav $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 24 timer høy 24 timer lav $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 24 timer høy $ 2.54$ 2.54 $ 2.54 All Time High $ 26.64$ 26.64 $ 26.64 Laveste pris $ 0.965551$ 0.965551 $ 0.965551 Prisendring (1H) -0.21% Prisendring (1D) +0.32% Prisendring (7D) -1.87% Prisendring (7D) -1.87%

AS Roma Fan Token (ASR) sanntidsprisen er $2.49. I løpet av de siste 24 timene har ASR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.43 og et toppnivå på $ 2.54, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASR er $ 26.64, mens den rekordlave prisen er $ 0.965551.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASR endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, +0.32% over 24 timer og -1.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AS Roma Fan Token (ASR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.49M$ 19.49M $ 19.49M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.91M$ 24.91M $ 24.91M Opplagsforsyning 7.82M 7.82M 7.82M Total forsyning 9,995,000.0 9,995,000.0 9,995,000.0

Nåværende markedsverdi på AS Roma Fan Token er $ 19.49M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASR er 7.82M, med en total tilgang på 9995000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.91M.