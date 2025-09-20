Dagens AS Roma Fan Token livepris er 2.49 USD. Spor prisoppdateringer for ASR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens AS Roma Fan Token livepris er 2.49 USD. Spor prisoppdateringer for ASR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ASR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

AS Roma Fan Token Logo

AS Roma Fan Token Pris (ASR)

Ikke oppført

1 ASR til USD livepris:

$2.51
$2.51
+1.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
AS Roma Fan Token (ASR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:51:21 (UTC+8)

AS Roma Fan Token (ASR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 2.43
$ 2.43
24 timer lav
$ 2.54
$ 2.54
24 timer høy

$ 2.43
$ 2.43

$ 2.54
$ 2.54

$ 26.64
$ 26.64

$ 0.965551
$ 0.965551

-0.21%

+0.32%

-1.87%

-1.87%

AS Roma Fan Token (ASR) sanntidsprisen er $2.49. I løpet av de siste 24 timene har ASR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2.43 og et toppnivå på $ 2.54, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ASR er $ 26.64, mens den rekordlave prisen er $ 0.965551.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ASR endret seg med -0.21% i løpet av den siste timen, +0.32% over 24 timer og -1.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

AS Roma Fan Token (ASR) Markedsinformasjon

$ 19.49M
$ 19.49M

--
--

$ 24.91M
$ 24.91M

7.82M
7.82M

9,995,000.0
9,995,000.0

Nåværende markedsverdi på AS Roma Fan Token er $ 19.49M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ASR er 7.82M, med en total tilgang på 9995000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.91M.

AS Roma Fan Token (ASR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på AS Roma Fan Token til USD ble $ +0.00783124.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på AS Roma Fan Token til USD ble $ -0.4849434360.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på AS Roma Fan Token til USD ble $ +0.1195852380.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på AS Roma Fan Token til USD ble $ +0.4167410137950014.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00783124+0.32%
30 dager$ -0.4849434360-19.47%
60 dager$ +0.1195852380+4.80%
90 dager$ +0.4167410137950014+20.10%

Hva er AS Roma Fan Token (ASR)

AS Roma Fan Token (ASR) Ressurs

Offisiell nettside

AS Roma Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil AS Roma Fan Token (ASR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine AS Roma Fan Token (ASR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for AS Roma Fan Token.

Sjekk AS Roma Fan Tokenprisprognosen nå!

ASR til lokale valutaer

AS Roma Fan Token (ASR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak AS Roma Fan Token (ASR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ASR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om AS Roma Fan Token (ASR)

Hvor mye er AS Roma Fan Token (ASR) verdt i dag?
Live ASR prisen i USD er 2.49 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ASR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ASR til USD er $ 2.49. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for AS Roma Fan Token?
Markedsverdien for ASR er $ 19.49M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ASR?
Den sirkulerende forsyningen av ASR er 7.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forASR ?
ASR oppnådde en ATH-pris på 26.64 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ASR?
ASR så en ATL-pris på 0.965551 USD.
Hva er handelsvolumet til ASR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ASR er -- USD.
Vil ASR gå høyere i år?
ASR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ASR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 09:51:21 (UTC+8)

AS Roma Fan Token (ASR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.