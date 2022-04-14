Artificial Isle Clams (CLAMS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Artificial Isle Clams (CLAMS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Artificial Isle Clams (CLAMS) Informasjon Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams. Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced. Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality Offisiell nettside: https://artificialisle.lol Kjøp CLAMS nå!

Artificial Isle Clams (CLAMS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Artificial Isle Clams (CLAMS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.68K $ 21.68K $ 21.68K Total forsyning: $ 988.66M $ 988.66M $ 988.66M Sirkulerende forsyning: $ 948.44M $ 948.44M $ 948.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 22.60K $ 22.60K $ 22.60K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Artificial Isle Clams (CLAMS) pris

Artificial Isle Clams (CLAMS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Artificial Isle Clams (CLAMS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CLAMS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CLAMS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CLAMSs tokenomics, kan du utforske CLAMS tokenets livepris!

