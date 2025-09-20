Artificial idiot (AII) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00587289$ 0.00587289 $ 0.00587289 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.10% Prisendring (7D) +2.29% Prisendring (7D) +2.29%

Artificial idiot (AII) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AII blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AII er $ 0.00587289, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AII endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.10% over 24 timer og +2.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Artificial idiot (AII) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.75K$ 36.75K $ 36.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.75K$ 36.75K $ 36.75K Opplagsforsyning 986.62M 986.62M 986.62M Total forsyning 986,620,346.9824741 986,620,346.9824741 986,620,346.9824741

Nåværende markedsverdi på Artificial idiot er $ 36.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AII er 986.62M, med en total tilgang på 986620346.9824741. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.75K.