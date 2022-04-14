Artificial CZ (AICZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Artificial CZ (AICZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Artificial CZ (AICZ) Informasjon $AICZ fuels Artificial CZ, the first AI agent launched exclusively on BNB Chain, developing an advanced ecosystem combining real-time crypto market insights, robust technical analysis tools, and experimental AI self-improvement abilities. Building an AI agent is easy; making it genuinely effective is the real challenge - this is where AICZ stands out. Agent developers will use $AICZ to integrate our plug-ins and improve their Agents. Offisiell nettside: https://www.artificialcz.com/ Teknisk dokument: https://github.com/ArtificialCZ/aicz-plugin-kit Kjøp AICZ nå!

Artificial CZ (AICZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Artificial CZ (AICZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 291.93K $ 291.93K $ 291.93K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 836.04M $ 836.04M $ 836.04M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 349.18K $ 349.18K $ 349.18K All-time high: $ 0.00232264 $ 0.00232264 $ 0.00232264 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00034884 $ 0.00034884 $ 0.00034884 Lær mer om Artificial CZ (AICZ) pris

Artificial CZ (AICZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Artificial CZ (AICZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AICZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AICZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AICZs tokenomics, kan du utforske AICZ tokenets livepris!

