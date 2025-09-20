Artificial CZ (AICZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00029875 $ 0.00029875 $ 0.00029875 24 timer lav $ 0.00033595 $ 0.00033595 $ 0.00033595 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00029875$ 0.00029875 $ 0.00029875 24 timer høy $ 0.00033595$ 0.00033595 $ 0.00033595 All Time High $ 0.00232264$ 0.00232264 $ 0.00232264 Laveste pris $ 0.00024083$ 0.00024083 $ 0.00024083 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) +10.10% Prisendring (7D) +16.64% Prisendring (7D) +16.64%

Artificial CZ (AICZ) sanntidsprisen er $0.00033518. I løpet av de siste 24 timene har AICZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00029875 og et toppnivå på $ 0.00033595, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AICZ er $ 0.00232264, mens den rekordlave prisen er $ 0.00024083.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AICZ endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, +10.10% over 24 timer og +16.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Artificial CZ (AICZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 280.22K$ 280.22K $ 280.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 335.18K$ 335.18K $ 335.18K Opplagsforsyning 836.04M 836.04M 836.04M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Artificial CZ er $ 280.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AICZ er 836.04M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 335.18K.