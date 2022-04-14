ArthSwap (ARSW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ArthSwap (ARSW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ArthSwap (ARSW) Informasjon ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap’s primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called “ArthShot”. Offisiell nettside: https://app.arthswap.org/ Kjøp ARSW nå!

ArthSwap (ARSW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ArthSwap (ARSW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 35.42K Total forsyning: $ 990.00M Sirkulerende forsyning: $ 990.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 35.42K All-time high: $ 0.02331131 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om ArthSwap (ARSW) pris

ArthSwap (ARSW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ArthSwap (ARSW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARSW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARSW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARSWs tokenomics, kan du utforske ARSW tokenets livepris!

ARSW prisforutsigelse Vil du vite hvor ARSW kan være på vei? Vår ARSW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARSW tokenets prisforutsigelse nå!

