ArthSwap (ARSW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003898 $ 0.00003898 $ 0.00003898 24 timer lav $ 0.00003924 $ 0.00003924 $ 0.00003924 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003898$ 0.00003898 $ 0.00003898 24 timer høy $ 0.00003924$ 0.00003924 $ 0.00003924 All Time High $ 0.02331131$ 0.02331131 $ 0.02331131 Laveste pris $ 0.00002519$ 0.00002519 $ 0.00002519 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.45% Prisendring (7D) -3.59% Prisendring (7D) -3.59%

ArthSwap (ARSW) sanntidsprisen er $0.00003924. I løpet av de siste 24 timene har ARSW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003898 og et toppnivå på $ 0.00003924, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARSW er $ 0.02331131, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002519.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARSW endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.45% over 24 timer og -3.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ArthSwap (ARSW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 38.84K$ 38.84K $ 38.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.84K$ 38.84K $ 38.84K Opplagsforsyning 990.00M 990.00M 990.00M Total forsyning 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ArthSwap er $ 38.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARSW er 990.00M, med en total tilgang på 990000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.84K.