ArQmA (ARQ) Informasjon ArQmA is a decentralized public project of block chains, crypto currencies, and is fully open source. The team of programmers consists of enthusiasts who have been dealing with cryptovaults and programming for a long time. ArQmA creates a full and brilliant currency exchange platform which aims to provide more advanced features than any previously developed protocol. Offisiell nettside: https://arqma.com/

ArQmA (ARQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ArQmA (ARQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.27K $ 44.27K $ 44.27K Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 27.34M $ 27.34M $ 27.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 80.98K $ 80.98K $ 80.98K All-time high: $ 0.213168 $ 0.213168 $ 0.213168 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00161959 $ 0.00161959 $ 0.00161959 Lær mer om ArQmA (ARQ) pris

ArQmA (ARQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ArQmA (ARQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARQs tokenomics, kan du utforske ARQ tokenets livepris!

ARQ prisforutsigelse Vil du vite hvor ARQ kan være på vei? Vår ARQ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

