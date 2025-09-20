ArQmA (ARQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00126497 24 timer lav $ 0.00128008 24 timer høy All Time High $ 0.213168 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.85% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +22.75%

ArQmA (ARQ) sanntidsprisen er $0.00127815. I løpet av de siste 24 timene har ARQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00126497 og et toppnivå på $ 0.00128008, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARQ er $ 0.213168, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARQ endret seg med +0.85% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +22.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ArQmA (ARQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 34.94K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.91K Opplagsforsyning 27.34M Total forsyning 50,000,000.0

Nåværende markedsverdi på ArQmA er $ 34.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARQ er 27.34M, med en total tilgang på 50000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.91K.