ARKEO (ARKEO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.02647556 24 timer høy $ 0.02689494 All Time High $ 0.146623 Laveste pris $ 0.02638329 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -1.45% Prisendring (7D) -1.61%

ARKEO (ARKEO) sanntidsprisen er $0.02650358. I løpet av de siste 24 timene har ARKEO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02647556 og et toppnivå på $ 0.02689494, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARKEO er $ 0.146623, mens den rekordlave prisen er $ 0.02638329.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARKEO endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -1.45% over 24 timer og -1.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ARKEO (ARKEO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 649.66K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.21M Opplagsforsyning 24.51M Total forsyning 120,992,625.0

Nåværende markedsverdi på ARKEO er $ 649.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARKEO er 24.51M, med en total tilgang på 120992625.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.21M.