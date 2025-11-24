Ariva pris i dag

Sanntids Ariva (ARV) pris i dag er $ 0.00000351, med en 2.99% endring de siste 24 timene. Nåværende ARV til USD konverteringssats er $ 0.00000351 per ARV.

Ariva rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 254,796, med en sirkulerende forsyning på 72.55B ARV. I løpet av de siste 24 timene ARV har den blitt handlet mellom $ 0.00000341(laveste) og $ 0.00000354 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00141842, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000235.

Kortsiktig har ARV beveget seg -0.83% i løpet av den siste timen og +1.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Ariva (ARV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 254.80K$ 254.80K $ 254.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 328.85K$ 328.85K $ 328.85K Opplagsforsyning 72.55B 72.55B 72.55B Total forsyning 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Nåværende markedsverdi på Ariva er $ 254.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARV er 72.55B, med en total tilgang på 93639999939.04. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 328.85K.