Arie The Sealion (ARIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Arie The Sealion (ARIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Arie The Sealion (ARIE) Informasjon Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen! Offisiell nettside: https://www.ariethesealion.com/ Kjøp ARIE nå!

Arie The Sealion (ARIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arie The Sealion (ARIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 45.39K $ 45.39K $ 45.39K Total forsyning: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M Sirkulerende forsyning: $ 998.92M $ 998.92M $ 998.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 45.39K $ 45.39K $ 45.39K All-time high: $ 0.02311481 $ 0.02311481 $ 0.02311481 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Arie The Sealion (ARIE) pris

Arie The Sealion (ARIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Arie The Sealion (ARIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ARIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ARIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ARIEs tokenomics, kan du utforske ARIE tokenets livepris!

ARIE prisforutsigelse Vil du vite hvor ARIE kan være på vei? Vår ARIE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ARIE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!