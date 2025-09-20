Dagens Arie The Sealion livepris er 0.00004865 USD. Spor prisoppdateringer for ARIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Arie The Sealion livepris er 0.00004865 USD. Spor prisoppdateringer for ARIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ARIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Arie The Sealion Pris (ARIE)

Ikke oppført

1 ARIE til USD livepris:

--
----
-2.50%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Arie The Sealion (ARIE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:41:17 (UTC+8)

Arie The Sealion (ARIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00004821
24 timer lav
$ 0.00004993
24 timer høy

$ 0.00004821
$ 0.00004993
$ 0.02311481
$ 0.00002802
+0.25%

-2.30%

-3.57%

-3.57%

Arie The Sealion (ARIE) sanntidsprisen er $0.00004865. I løpet av de siste 24 timene har ARIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004821 og et toppnivå på $ 0.00004993, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARIE er $ 0.02311481, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002802.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARIE endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -2.30% over 24 timer og -3.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arie The Sealion (ARIE) Markedsinformasjon

$ 48.60K
--
$ 48.60K
998.93M
998,926,785.536009
Nåværende markedsverdi på Arie The Sealion er $ 48.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARIE er 998.93M, med en total tilgang på 998926785.536009. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.60K.

Arie The Sealion (ARIE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Arie The Sealion til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Arie The Sealion til USD ble $ +0.0000114458.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Arie The Sealion til USD ble $ +0.0000031185.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Arie The Sealion til USD ble $ +0.00001598685552427146.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.30%
30 dager$ +0.0000114458+23.53%
60 dager$ +0.0000031185+6.41%
90 dager$ +0.00001598685552427146+48.94%

Hva er Arie The Sealion (ARIE)

Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Arie The Sealion (ARIE) Ressurs

Offisiell nettside

Arie The Sealion Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Arie The Sealion (ARIE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Arie The Sealion (ARIE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Arie The Sealion.

Sjekk Arie The Sealionprisprognosen nå!

ARIE til lokale valutaer

Arie The Sealion (ARIE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Arie The Sealion (ARIE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ARIE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Arie The Sealion (ARIE)

Hvor mye er Arie The Sealion (ARIE) verdt i dag?
Live ARIE prisen i USD er 0.00004865 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ARIE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ARIE til USD er $ 0.00004865. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Arie The Sealion?
Markedsverdien for ARIE er $ 48.60K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ARIE?
Den sirkulerende forsyningen av ARIE er 998.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forARIE ?
ARIE oppnådde en ATH-pris på 0.02311481 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ARIE?
ARIE så en ATL-pris på 0.00002802 USD.
Hva er handelsvolumet til ARIE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ARIE er -- USD.
Vil ARIE gå høyere i år?
ARIE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ARIE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 18:41:17 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.