Arie The Sealion (ARIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004821 $ 0.00004821 $ 0.00004821 24 timer lav $ 0.00004993 $ 0.00004993 $ 0.00004993 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004821$ 0.00004821 $ 0.00004821 24 timer høy $ 0.00004993$ 0.00004993 $ 0.00004993 All Time High $ 0.02311481$ 0.02311481 $ 0.02311481 Laveste pris $ 0.00002802$ 0.00002802 $ 0.00002802 Prisendring (1H) +0.25% Prisendring (1D) -2.30% Prisendring (7D) -3.57% Prisendring (7D) -3.57%

Arie The Sealion (ARIE) sanntidsprisen er $0.00004865. I løpet av de siste 24 timene har ARIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004821 og et toppnivå på $ 0.00004993, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ARIE er $ 0.02311481, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002802.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ARIE endret seg med +0.25% i løpet av den siste timen, -2.30% over 24 timer og -3.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arie The Sealion (ARIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.60K$ 48.60K $ 48.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 48.60K$ 48.60K $ 48.60K Opplagsforsyning 998.93M 998.93M 998.93M Total forsyning 998,926,785.536009 998,926,785.536009 998,926,785.536009

Nåværende markedsverdi på Arie The Sealion er $ 48.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ARIE er 998.93M, med en total tilgang på 998926785.536009. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 48.60K.