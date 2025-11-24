BørsDEX+
Kjøp kryptoMarkederSpotFutures500XTjeneHendelser
Mer
CHZ Frenzy
Sanntidspris for Aria Premier Launch er i dag 0.647666 USD.APL markedsverdien er 6,974,583 USD. Spor sanntids APL to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!Sanntidspris for Aria Premier Launch er i dag 0.647666 USD.APL markedsverdien er 6,974,583 USD. Spor sanntids APL to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om APL

APL Prisinformasjon

Hva er APL

APL Offisiell nettside

APL tokenomics

APL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Aria Premier Launch Logo

Aria Premier Launch Pris (APL)

Ikke oppført

1 APL til USD livepris:

$0.649054
$0.649054$0.649054
+0.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Aria Premier Launch (APL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:14:08 (UTC+8)

Aria Premier Launch pris i dag

Sanntids Aria Premier Launch (APL) pris i dag er $ 0.647666, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende APL til USD konverteringssats er $ 0.647666 per APL.

Aria Premier Launch rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,974,583, med en sirkulerende forsyning på 10.81M APL. I løpet av de siste 24 timene APL har den blitt handlet mellom $ 0.62259(laveste) og $ 0.651113 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.005, mens tidenes laveste notering var $ 0.433372.

Kortsiktig har APL beveget seg +2.93% i løpet av den siste timen og -7.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Aria Premier Launch (APL) Markedsinformasjon

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

--
----

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

10.81M
10.81M 10.81M

10,811,203.76709236
10,811,203.76709236 10,811,203.76709236

Nåværende markedsverdi på Aria Premier Launch er $ 6.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APL er 10.81M, med en total tilgang på 10811203.76709236. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.97M.

Aria Premier Launch prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.62259
$ 0.62259$ 0.62259
24 timer lav
$ 0.651113
$ 0.651113$ 0.651113
24 timer høy

$ 0.62259
$ 0.62259$ 0.62259

$ 0.651113
$ 0.651113$ 0.651113

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 0.433372
$ 0.433372$ 0.433372

+2.93%

+0.03%

-7.04%

-7.04%

Aria Premier Launch (APL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Aria Premier Launch til USD ble $ +0.00021374.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Aria Premier Launch til USD ble $ -0.1981938270.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Aria Premier Launch til USD ble $ -0.1867180275.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Aria Premier Launch til USD ble $ -0.2568974168810487.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00021374+0.03%
30 dager$ -0.1981938270-30.60%
60 dager$ -0.1867180275-28.82%
90 dager$ -0.2568974168810487-28.40%

Prisforutsigelse for Aria Premier Launch

Aria Premier Launch (APL) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på APL for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Aria Premier Launch (APL) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Aria Premier Launch potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

MEXC-verktøy
For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser.
Vil du vite hva prisen for Aria Premier Launch vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for APL prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Aria Premier Launch prisforutsigelser.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Aria Premier Launch (APL) Ressurs

Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Aria Premier Launch

Hvor mye vil 1 Aria Premier Launch være verdt i 2030?
Hvis Aria Premier Launch skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Aria Premier Launch priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:14:08 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
11-23 21:23:00Bransjeoppdateringer
Bitcoin Market Cap Rebounds to Over $1.7 Trillion, Rising to 8th Place in Global Asset Market Cap Ranking
11-23 16:01:47Bransjeoppdateringer
Market remains in "Extreme Fear" state, with an average of only 10 over the past week
11-22 16:42:51Bransjeoppdateringer
Eight-day outflow ends, U.S. spot Ethereum ETF sees net inflow of $55.7 million yesterday
11-22 07:25:03Bransjeoppdateringer
Probability of a 25-basis-point Fed rate cut in December rises to 71.3%, rate cut bets heat up again
11-21 21:37:03Bransjeoppdateringer
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Bransjeoppdateringer
Total crypto market cap drops to $3 trillion

Utforsk mer om Aria Premier Launch

Flere kryptovalutaer å utforske

Topp kryptovalutaer med markedsdata tilgjengelig på MEXC

VARM

For tiden trendende kryptovalutaer som får betydelig markedsoppmerksomhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nylig lagt til

Nylig noterte kryptovalutaer som er tilgjengelige for handel

SBTC

SBTC

SBTC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Scamcoin

Scamcoin

SCAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Monad

Monad

MON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$1.9685
$1.9685$1.9685

+3,837.00%

MineD

MineD

DIGI

$0.0001216
$0.0001216$0.0001216

-0.81%

Toppvinnere

Dagens beste kryptopumper

Astra Network

Astra Network

AHN

$1.9685
$1.9685$1.9685

+3,837.00%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000000004000
$0.0000000000004000$0.0000000000004000

+166.66%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000001480
$0.00000001480$0.00000001480

+146.66%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00000003141
$0.00000003141$0.00000003141

+64.88%

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.000000000170
$0.000000000170$0.000000000170

+70.00%

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.