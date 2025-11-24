Aria Premier Launch pris i dag

Sanntids Aria Premier Launch (APL) pris i dag er $ 0.647666, med en 0.03% endring de siste 24 timene. Nåværende APL til USD konverteringssats er $ 0.647666 per APL.

Aria Premier Launch rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,974,583, med en sirkulerende forsyning på 10.81M APL. I løpet av de siste 24 timene APL har den blitt handlet mellom $ 0.62259(laveste) og $ 0.651113 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.005, mens tidenes laveste notering var $ 0.433372.

Kortsiktig har APL beveget seg +2.93% i løpet av den siste timen og -7.04% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Aria Premier Launch (APL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Opplagsforsyning 10.81M 10.81M 10.81M Total forsyning 10,811,203.76709236 10,811,203.76709236 10,811,203.76709236

Nåværende markedsverdi på Aria Premier Launch er $ 6.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på APL er 10.81M, med en total tilgang på 10811203.76709236. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.97M.