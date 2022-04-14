aRIA Currency (RIA) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i aRIA Currency (RIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

aRIA Currency (RIA) Informasjon

Next Generation Real World Asset (RWA) Token – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. built on the Solana Blockchain which is known for the highest security and fastest block time. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. We will soon set up a staking and rewards website and app. This will allow for you to pay for things in the real world and stake your tokens for rewards.

Offisiell nettside:
https://nextgen.ariacurrency.com/

aRIA Currency (RIA) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for aRIA Currency (RIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 3.50K
Total forsyning:
$ 9.99B
Sirkulerende forsyning:
$ 9.99B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 3.50K
All-time high:
$ 1.011
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
aRIA Currency (RIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak aRIA Currency (RIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet RIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange RIA tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår RIAs tokenomics, kan du utforske RIA tokenets livepris!

RIA prisforutsigelse

Vil du vite hvor RIA kan være på vei? Vår RIA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.