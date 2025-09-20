aRIA Currency (RIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) -18.43% Prisendring (7D) -18.43%

aRIA Currency (RIA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIA er $ 1.011, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og -18.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

aRIA Currency (RIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.54K$ 4.54K $ 4.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.54K$ 4.54K $ 4.54K Opplagsforsyning 9.99B 9.99B 9.99B Total forsyning 9,988,468,331.163162 9,988,468,331.163162 9,988,468,331.163162

Nåværende markedsverdi på aRIA Currency er $ 4.54K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIA er 9.99B, med en total tilgang på 9988468331.163162. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.54K.