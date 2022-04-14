Ardana (DANA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ardana (DANA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ardana (DANA) Informasjon Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all. Offisiell nettside: https://ardana.org/ Kjøp DANA nå!

Ardana (DANA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ardana (DANA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.04K $ 7.04K $ 7.04K Total forsyning: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Sirkulerende forsyning: $ 46.91M $ 46.91M $ 46.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.76K $ 18.76K $ 18.76K All-time high: $ 11.27 $ 11.27 $ 11.27 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00015007 $ 0.00015007 $ 0.00015007 Lær mer om Ardana (DANA) pris

Ardana (DANA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ardana (DANA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DANA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DANA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DANAs tokenomics, kan du utforske DANA tokenets livepris!

DANA prisforutsigelse Vil du vite hvor DANA kan være på vei? Vår DANA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se DANA tokenets prisforutsigelse nå!

