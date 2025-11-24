Arcana Network pris i dag

Sanntids Arcana Network (XAR) pris i dag er $ 0.0005558, med en 14.52% endring de siste 24 timene. Nåværende XAR til USD konverteringssats er $ 0.0005558 per XAR.

Arcana Network rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 371,291, med en sirkulerende forsyning på 668.03M XAR. I løpet av de siste 24 timene XAR har den blitt handlet mellom $ 0.00048535(laveste) og $ 0.00048535 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.52, mens tidenes laveste notering var $ 0.00030654.

Kortsiktig har XAR beveget seg -- i løpet av den siste timen og +20.99% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Arcana Network (XAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 371.29K$ 371.29K $ 371.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 555.80K$ 555.80K $ 555.80K Opplagsforsyning 668.03M 668.03M 668.03M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

