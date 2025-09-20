Arbitrove Governance Token (TROVE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00367672 $ 0.00367672 $ 0.00367672 24 timer lav $ 0.00376172 $ 0.00376172 $ 0.00376172 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00367672$ 0.00367672 $ 0.00367672 24 timer høy $ 0.00376172$ 0.00376172 $ 0.00376172 All Time High $ 0.052484$ 0.052484 $ 0.052484 Laveste pris $ 0.00129044$ 0.00129044 $ 0.00129044 Prisendring (1H) +0.18% Prisendring (1D) -1.57% Prisendring (7D) -6.63% Prisendring (7D) -6.63%

Arbitrove Governance Token (TROVE) sanntidsprisen er $0.00370145. I løpet av de siste 24 timene har TROVE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00367672 og et toppnivå på $ 0.00376172, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TROVE er $ 0.052484, mens den rekordlave prisen er $ 0.00129044.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TROVE endret seg med +0.18% i løpet av den siste timen, -1.57% over 24 timer og -6.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arbitrove Governance Token (TROVE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Opplagsforsyning 300.00M 300.00M 300.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Arbitrove Governance Token er $ 1.11M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TROVE er 300.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.70M.